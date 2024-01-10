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شاشة MICRO LED الجديدة من سامسونج تظهر حدود المحتوى والواقع بوضوح

1/10/2024 9:14:22 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكبل الإخباري - تعمل مصابيح LED الشفافة على إعادة تعريف تجربة المشاهدة، ما يجعل الخط الفاصل بين المحتوى والواقع غير قبل للتمييز. ومن خلال الاستفادة من هذه التقنية الرائدة، قامت سامسونج للإلكترونيات بتطوير شاشة MICRO LED الرائدة لتعزيز كيفية استمتاع المستخدمين بالمحتوى المرئي داخل منازلهم.
وتم الكشف عن شاشة Micro LED الشفافة الخاصة بالشركة لأول مرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2024، الذي يعد أكبر معرض للإلكترونيات الاستهلاكية وتكنولوجيا المعلومات في العالم والذي أقيم في لاس فيغاس. من خلال الجمع بين الحرفية الفائقة وست سنوات من البحث والتطوير، أبهرت وحدة MICRO LED الجديدة الحضور بتصميمها المستقبلي، كما أحدثت شاشة عرض MICRO LED الشفافة الشبيهة بالزجاج ثورة في تجربة المشاهدة وجذبت انتباه المستهلكين العالميين.
اكتشف من خلال الفيديو أدناه كيف ستعزز مصابيح MICRO LED الشفافة تجربة المشاهدة كلياً بدءًا من الرياضة وحتى الأفلام

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