الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية استهدفت مقاطعة فورونيج

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أسقطت الدفاعات الروسية صباح اليوم الأربعاء، مسيرة أوكرانية استهدف مقاطعة فورونيج جنوب غربي روسيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم اليوم في حوالي الساعة 14.30 بتوقيت موسكو، إحباط هجوم إرهابي جديد شنه نظام كييف بطائرة بدون طيار استهدف الأراضي الروسية، حيث دمرت الدفاعات الروسية مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة فورونيج".
وكانت قوات الدفاع الجوي في الرابع من يناير الجاري اعترضت 10 صواريخ فوق مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا، أطلقتها قوات كييف.
ولقي 10 أشخاص بينهم طفل مصرعهم بقصف أوكراني استهدف وسط مدينة بيلغورود الروسية مؤخرا.
RT
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