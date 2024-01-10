Thursday, 11 January 2024 03:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية استهدفت مقاطعة فورونيج

1/10/2024 9:14:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أسقطت الدفاعات الروسية صباح اليوم الأربعاء، مسيرة أوكرانية استهدف مقاطعة فورونيج جنوب غربي روسيا.


وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم اليوم في حوالي الساعة 14.30 بتوقيت موسكو، إحباط هجوم إرهابي جديد شنه نظام كييف بطائرة بدون طيار استهدف الأراضي الروسية، حيث دمرت الدفاعات الروسية مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة فورونيج".
وكانت قوات الدفاع الجوي في الرابع من يناير الجاري اعترضت 10 صواريخ فوق مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا، أطلقتها قوات كييف.


ولقي 10 أشخاص بينهم طفل مصرعهم بقصف أوكراني استهدف وسط مدينة بيلغورود الروسية مؤخرا.

RT

MENAFN10012024000208011052ID1107704499

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث