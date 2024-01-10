الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية استهدفت مقاطعة فورونيج

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أسقطت الدفاعات الروسية صباح اليوم الأربعاء، مسيرة أوكرانية استهدف مقاطعة فورونيج جنوب غربي روسيا.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم اليوم في حوالي الساعة 14.30 بتوقيت موسكو، إحباط هجوم إرهابي جديد شنه نظام كييف بطائرة بدون طيار استهدف الأراضي الروسية، حيث دمرت الدفاعات الروسية مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة فورونيج".

وكانت قوات الدفاع الجوي في الرابع من يناير الجاري اعترضت 10 صواريخ فوق مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا، أطلقتها قوات كييف.



ولقي 10 أشخاص بينهم طفل مصرعهم بقصف أوكراني استهدف وسط مدينة بيلغورود الروسية مؤخرا.

RT