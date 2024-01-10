شهداء وجرحى بقصف استهدف محيط مستشفى شهداء الأقصى

شهداء وجرحى بقصف استهدف محيط مستشفى شهداء الأقصى
التاريخ
1/10/2024 9:14:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن هناك عشرات الشهداء والجرحى في ذلك القصف، مشيرا إلى أن الاحتلال يضلل الرأي العام ويقصف منزلا ملاصقا للمستشفى في منطقة قال إنها آمنه.
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