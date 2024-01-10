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شهداء وجرحى بقصف استهدف محيط مستشفى شهداء الأقصى

1/10/2024 9:14:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة.


وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن هناك عشرات الشهداء والجرحى في ذلك القصف، مشيرا إلى أن الاحتلال يضلل الرأي العام ويقصف منزلا ملاصقا للمستشفى في منطقة قال إنها آمنه.


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