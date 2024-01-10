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وكيل وزارة الصناعة والتجارة تترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة

1/10/2024 9:10:49 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقد اليوم اجتماع اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية وذلك في إطار انعقاد اجتماعات اللجنة العليا للشركة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في مملكة البحرين، برئاسة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، وبمشاركة رؤساء وأعضاء اللجنة إضافة إلى ممثلين عن الشركات الصناعية في مملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور والورش حول عدد من الموضوعات التالية والمتمثلة في المعادن والسيارات، والزراعة والأغذية، والبتروكيماويات، والأدوية، كما تم أيضاً بحث ومناقشة عدد من المقترحات والمشاريع لإعداد التقرير النهائي ليتم عرضه أمام اللجنة العليا حول آخر المنجزات والمقترحات لتمكين القطاع الصناعي في هذه الدول وغيرها من المستجدات.

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