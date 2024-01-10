الحوثيون يعلنون مهاجمة سفينة أميركية في البحر الأحمر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت القوات المسلحة التابعة للحوثيين في اليمن، عصر، اليوم الأربعاء، مهاجمة سفينة أمريكية في البحر الأحمر.



وقالت القوات في بيان إن "القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجوّ المسير في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذت عملية عسكرية مشتركة بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المسيرة استهدفت سفينة أمريكية كانت تقدم الدعم للكيان الصهيوني".

وأضاف البيان أنَّ " العمليةَ جاءت كرد أولي على الاعتداء الغادر الذي تعرضت له قواتنا البحرية من قبل قوات العدو الأمريكي يوم الأحد ال18 من جمادى الآخرة 1445 للهجرة".وتابع: إن القوات المسلحةَ اليمنية تؤكد أنّها لن تتردد في التعامل المناسب مع كافة التهديدات المعادية ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا وأمتنا".