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برشلونة يتجاهل رغبة تشافي

1/10/2024 8:11:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، عن موقف إدارة برشلونة المتخاذل، بشأن إحدى رغبات المدير الفني الحالي تشافي هيرنانديز.
وكان تشافي قد صرح مؤخرًا، برغبته في استمرار اللاعب سيرجي روبرتو ضمن صفوف البلوجرانا، مؤكدًا أنه مهم وجوكر حيث يلعب في عدة مراكز.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة لم تتخذ أي خطوة لتجديد عقد روبرتو حتى الآن.
وكان روبرتو قد وقع على آخر عقد له مع برشلونة حتى 30 يونيو/حزيران 2024، دون شرط التمديد الاختياري لموسم آخر.
وأضافت الصحيفة: "سيرجي روبرتو ليس في عجلة من أمره للتجديد، حيث قام بتأجيل قراره نظرًا لتلقيه العديد من العروض، حيث يركز على اللعب والاستمرارية، وحين يقترب الموسم من النهاية سيقوم بتحليل الوضع بعد التحدث مع تشافي".
وأشار التقرير، إلى أن روبرتو تلقى عدة عروض، لكنه رفض سماع أي مقترحات في الوقت الحالي.

ملاعب

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