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فالفيردي: رونالدو دليل على نمو الدوري السعودي

1/10/2024 8:11:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يرى الأوروجوياني فيدي فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، أن انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى السعودية، يثبت نمو دوري روشن للمحترفين.
وقال فالفيردي في تصريحات أبرزها برنامج "دورينا غير" عبر قناة السعودية: "رونالدو أهم لاعب بدأ هذا المشروع، ومن الرائع الاعتماد على لاعبين بهذه الأهمية الكبيرة، إنه بالتأكيد يفيد الدوري".
وأضاف: "أنا شخصيا لا أستمتع باللعب أمام أتلتيكو مدريد لأنه أحد أفضل الفرق، مواجهته دائما صعبة، ولكن علينا أن نفعل ذلك".
وأشار: "أنا متأكد من أنهم يشعرون بهذا الشيء تجاهنا، ونحن قويان للغاية ومن الصعب مواجهة بعضنا البعض، لكن هذا هو الحال وأنا متأكد من أن المشجعين سيستمتعون بهذا".
ويلعب ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد غدا بالسعودية في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

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