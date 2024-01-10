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إنريكي يخطط لضرب دفاع مورينيو

1/10/2024 8:11:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حدد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان خيارا صعبا، لتعزيز دفاع الفريق بصفقة جديدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني الجاري.
كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن بي إس جي يستهدف التعاقد مع دييجو يورينتي مدافع روما المعار من ليدز يونايتد الإنجليزي.
وأضافت أن حسم هذه الصفقة لن يكون أمرا سهلا لكون يورينتي من الركائز الأساسية لروما، حيث أشركه جوزيه مورينيو مدرب الفريق في 23 مباراة منذ بداية الموسم الجاري في مختلف البطولات.
وأوضحت أن دييجو يورينتي (30 عاما) يعد سادس أكثر لاعبي روما مشاركة في المباريات تحت قيادة مورينيو.
ولفتت إلى أن اللاعب الإسباني خاض 10 مباريات دولية بقميص منتخب بلاده، وسبق أن عمل تحت قيادة لويس إنريكي عندما كان مدربا للماتادور.

وختمت ليكيب تقريرها بأن الإدارة الباريسية تتمتع بعلاقات جيدة مع مسؤولي روما والنادي الإنجليزي علما بأن يورينتي ينتهي تعاقده في صيف 2026 ولكن لم يتم حسم المفاوضات بعد.

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