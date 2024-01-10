العسعس: ملتزمون بعدم رفع الضرائب على الأردنيين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور رجائي المعشر اليوم الأربعاء، وزير المالية الدكتور محمد العسعس، وذلك لبحث السياسة المالية وبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، الذي جرى توقيعه مع صندوق النقد الدولي.



وقال العين المعشر، إن اللقاء الذي جرى بمجلس الأعيان، جاء لبحث السياسة المالية، لا سيما في ظل ما يجري في المنطقة، إضافة إلى بحث برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الموقع مع صندوق النقد الدولي.



وقال الوزير العسعس، بحضور أمين عام الوزارة عبدالحكيم الشبلي، إنه رغم التحديات إلا أن المملكة حققت الاستقرار المالي والنقدي بشهادة ثبات التصنيف المالي الأردني، مشيرًا إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي إلى أعلى مستوى في تاريخ المملكة ورفع مخصصات شبكات الحماية الاجتماعية.



وأكد التزام الحكومة بعدم رفع الضرائب، منوهًا إلى نجاح الأردن في خفض نسبة العجز الأولي والديْن العام رغم التحديات التي استجدت بعد التعافي من جائحة "كوفيد 19" مثل الحرب الروسية الأوكرانية ومن ثم الركود الاقتصادي العالمي وصولاً إلى الحرب على غزة.



ولفت الوزير العسعس إلى أن السياسة المالية المتبعة والإصلاحات في النظام الضريبي والإدارة المالية شكلت في بُعدها الاقتصادي القاعدة الرئيسية للحفاظ على الاستقرار المالي لتحفيز النمو وزيادة الاعتماد على الموارد الذاتية لتغطية النفقات العامة.



وأكد أن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الموقع مع صندوق النقد، هو خيار استراتيجي أردني وضع بأيدٍ أردنية وجاء استكمالاً لنجاح البرنامج السابق في حماية الطبقة الوسطى من تداعيات الظروف الإقليمية والعالمية.



وبين الوزير العسعس أن البرنامج جاء لاستمرار ما تم تحقيقه من خلال سبع مراجعات تمت بنجاح مع صندوق النقد وفي وقتها المحدد والتي حققت الاستقرار المالي والنقدي من خلال الإصلاحات التي تم تنفيذها، مضيفًا أن العمل على تعزيز فرص النمو جاء من خلال تطبيق الرؤية الاقتصادية، وتعزيز قدرة المنافسة لحماية المواطن من الاحتكار وتعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى سوق المال.



وأشار إلى أن السياسة المالية المتبعة في السنوات الماضية جاءت بهدف خفض نسبة العجز ونسبة الدين بشكل تدريجي وقد حققنا ذلك ضمن تطبيق الشفافية المالية، مبينًا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 2023 وصل إلى 2.6 بالمئة بالأسعار الثابتة.



وأضاف، إن إيلاء المشاريع الوطنية أولوية جزء من رؤية التحديث الاقتصادي وذلك لتوفير مصادر مائية من خلال مشروع الناقل الوطني بهدف تحقيق الاستقلال المائي للأردن.