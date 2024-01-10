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وزير الدفاع البريطاني: وضع البحر الأحمر لن يستمر على هذا النحو

1/10/2024 8:11:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع البريطاني إن الوضع في البحر الأحمر "لا يمكن أن يستمر على هذا النحو"، وأضاف "ما فهمته أن السفينة البريطانية بالبحر الأحمر تم استهدافها إضافة لهجوم عام على الشحن".


من جهتها، قالت الخارجية الألمانية اليوم إن هجمات الحوثيين الأخيرة في البحر الأحمر "تظهر تصعيدا واضحا للوضع".

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