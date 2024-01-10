وزير الدفاع البريطاني: وضع البحر الأحمر لن يستمر على هذا النحو

وزير الدفاع البريطاني: وضع البحر الأحمر لن يستمر على هذا النحو
التاريخ
1/10/2024 8:11:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير الدفاع البريطاني إن الوضع في البحر الأحمر "لا يمكن أن يستمر على هذا النحو"، وأضاف "ما فهمته أن السفينة البريطانية بالبحر الأحمر تم استهدافها إضافة لهجوم عام على الشحن".
من جهتها، قالت الخارجية الألمانية اليوم إن هجمات الحوثيين الأخيرة في البحر الأحمر "تظهر تصعيدا واضحا للوضع".
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