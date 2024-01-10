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الاحتلال يجرف 6 دونمات في تل الرميدة وسط الخليل

1/10/2024 8:11:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أرضا تبلغ مساحتها 6 دونمات في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل.


وأفاد رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، بأن آليات الاحتلال جرفت الأرض التي تعود ملكيتها للبلدية، وهي مزروعة بـ50 زيتونة معمرة، وتقع بين حي "الكرنتينا" جنوباً، ومنطقة تل الرميدة، تمهيداً للاستيلاء عليها، بالإضافة إلى نصب بوابة حديدية عند مدخل الأرض.


من جانبه، استنكر أبو سنينة تجريف الأرض، وحذر من خطورة هذا الاعتداء الذي يُسهم في تهويد قلب مدينة الخليل، وربطها بالمستعمرات الجاثمة على أراضي الفلسطينيين .


ولفت، إلى أن هذا الاعتداء يشكل مؤشرا خطيراً يُنذر بالمزيد من الانتهاكات والتعديات، موضحاً أن البلدية تتابع القضية بشكل قانوني من خلال طاقمها القانوني، مطالباً المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته وإفشال مخططات الاحتلال الرامية إلى تهويد الخليل.

وفا


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