سلطة إقليم البترا تناقش سبل تطوير الواقع المائي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناقشت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، سبل تطوير الواقع المائي في لواء البترا، وتعزيز الرقابة على المنشآت والصهاريج المزودة للمياه.



جاء ذلك خلال لقاء عُقد في السلطة اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس المفوضين الدكتور فارس البريزات، وبحضور مفوض التنمية المستدامة الدكتورة فاطمة الهلالات، ومتصرف لواء البترا وائل طبيشات، ومساعد مدير شرطة غرب معان العقيد أشرف حجازي، ومدير صحة لواء البترا الدكتور أحمد العقايلة، ومدير مياه البترا المهندس وليد القرالة، وممثلين عن مؤسسة الغذاء والدواء والشرطة البيئية.



وأشار البريزات إلى ضرورة معالجة المشاكل المتعلقة بالتزويد المائي لمناطق اللواء بشكل كامل، والتأكد بشكل دائم من سلامة المياه في الآبار والخزانات والمنشآت التي تقدم الخدمات لأبناء المنطقة وزوارها، وأن تكون مرخصة وتخضع للرقابة.



وأكد ضرورة تعزيز سيادة القانون والتعامل مع الجميع بشكل قانوني، وإتخاذ إجراءات رقابية سريعة تحسباً لعدم حدوث أي طارئ وبما يضمن السلامة العامة في الإقليم، وبيان الإجراءات المتخذة في الرقابة على الآبار والصهاريج المزودة للمنازل والمنشآت السياحية.



وشدد البريزات على تعزيز دور مديرية الصحة ولجنة السلامة العامة في الرقابة والتشديد على المنشآت السياحية قيد الإنشاء والقديمة للرقابة على سلامة المياه لديها وإجراء فحوصات دورية.