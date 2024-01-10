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الاحتلال يجرف دونمين جنوب شرق بيت لحم

1/10/2024 8:11:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جرفت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، دونمين في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لــ"وفا "، بأن الاحتلال جرف أرضا مساحتها دونمين، تعود للمواطن الفلسطيني عمر إسماعيل عيسى.
يشار إلى أن منطقة خلايل اللوز تتعرض منذ فترة الى هجمة استعمارية تمثل بتجريف أراض والاعتداء على منازل الفلسطينيين .




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