السعودية تصدر تسهيلات جديدة للحصول على الإقامة المميزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن مركز الإقامة المميزة في السعودية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق 5 منتجات جديدة تحت مظلة الإقامة المميزة وهي: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة الموهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار.
وأطلق مركز الإقامة المميزة منصته الإلكترونية الجديدة، والتي تهدف لتسهيل وتبسيط إجراءات التقديم على الإقامة المميزة ومتابعة طلبات المتقدمين.
وتأتي هذه المنصة مزودة بحزمة من الخدمات الرقمية المتطورة، مصممة وفق أعلى المعايير العالمية لضمان تعزيز التواصل المباشر مع المتقدمين من مختلف أنحاء العالم.
وذكر المركز أن المنصة تُمكّن المتقدمين من الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بنظام الإقامة المميزة ولائحته التنفيذية، وإجراءات التقديم، والمنتجات المتاحة لكل فئة، بالإضافة إلى معايير الأهلية، والشروط اللازمة للحصول على كل منتج. كما يمكن للمستخدمين التعرف على المزايا والتسهيلات المقدمة لحاملي الإقامة المميزة.
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