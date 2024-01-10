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السعودية تصدر تسهيلات جديدة للحصول على الإقامة المميزة

1/10/2024 8:11:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن مركز الإقامة المميزة في السعودية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق 5 منتجات جديدة تحت مظلة الإقامة المميزة وهي: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة الموهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار.


وأطلق مركز الإقامة المميزة منصته الإلكترونية الجديدة، والتي تهدف لتسهيل وتبسيط إجراءات التقديم على الإقامة المميزة ومتابعة طلبات المتقدمين.


وتأتي هذه المنصة مزودة بحزمة من الخدمات الرقمية المتطورة، مصممة وفق أعلى المعايير العالمية لضمان تعزيز التواصل المباشر مع المتقدمين من مختلف أنحاء العالم.


وذكر المركز أن المنصة تُمكّن المتقدمين من الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بنظام الإقامة المميزة ولائحته التنفيذية، وإجراءات التقديم، والمنتجات المتاحة لكل فئة، بالإضافة إلى معايير الأهلية، والشروط اللازمة للحصول على كل منتج. كما يمكن للمستخدمين التعرف على المزايا والتسهيلات المقدمة لحاملي الإقامة المميزة.

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