الزعبي: أجور الشحن على الكهربائيات والالكترونيات ارتفعت 400%

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال ممثل قطاع الكهربائيات والالكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، إن أزمة البحر الأحمر رفعت أجور الشحن على الأجهزة والمستلزمات الكهربائية بنسبة 400%.
وأضاف الزعبي لـ" الوكيل الإخباري" أن الحاوية التي كان سعر نقلها من 1800 إلى 2000 دولار، أصبح سعرها اليوم 4000 دولار.
ونوه إلى أن الكلف ارتفعت على البضائع الواردة من دول شرق آسيا، خاصة الصين، موضحاً أن مدة وصول الشحنات كانت تستغرق من شهرين إلى 3 أشهر، أما بعد الأزمة في البحر الأحمر قد تزيد المدة شهر آخر.
وأكد الزعبي، أن لدى التجار في الأردن مخزون كافٍ من البضائع في الأسواق ولا يوجد حتى الآن أي نقص في المواد الكهربائية أو الإلكترونية.
وأوضح الزعبي أن قطع الكهربائيات الكبيرة هي التي قد يتأثر سعرها بسبب ارتفاع كلف الشحن، مضيفاً أن أغلب التجار اجلوا طلباتهم من البضائع إلى ما بعد انتهاء العطلة الصينية التي سوف تبدأ نهاية الشهر الجاري وتمتد لمدة اسبوعين.
MENAFN10012024000208011052ID1107704262
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.