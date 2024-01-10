Thursday, 11 January 2024 03:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميدلزبره يسقط تشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية

1/10/2024 8:11:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لم يستطع تشيلسي تجنب الخسارة خارج ملعبه أمام ميدلزبره (0-1)، الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
الفريق الناشط في دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" تمكن من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37 بقدم هايدن هاكني.
وسيضطر الفريقان للانتظار من أجل حسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية عندما يلتقيان في جولة الإياب بملعب ستامفورد بريدج يوم 23 يناير/كانون الثاني الجاري.
كان البورو المبادر بالتهديد في الدقيقة الأولى، وكاد يحصل على ركلة جزاء بعد دهس قدم لاعبه لاث داخل المنطقة، لكن غياب تقنية الفيديو لم يساعد أصحاب الأرض.
وتسبب هذا التدخل في تعرض مهاجم أصحاب الأرض لإصابة، استوجبت استبداله مبكرا بعد 5 دقائق فقط على بداية اللقاء.
وجاء الرد من بالمر بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس توم جلوفر ببراعة.
واضطر مايكل كاريك مدرب ميدلزبره، لإجراء تبديل ثانٍ في منتصف الشوط الأول بعد تعرض لاعب آخر للإصابة، وهو أليكس بانجورا.
وأخطأ أحد لاعبي البورو في تمرير الكرة لزميله، لتتحول إلى هجمة مضادة وصلت إلى بالمر، الذي أطلق تسديدة أرضية زاحفة، حادت عن المرمى بمسافة ضئيلة للغاية.
وبعد ثوان معدودة، رد كروكس بهجمة خاطفة لأصحاب الأرض، أنهاها بتسديدة أرضية مماثلة، مرت بعيدة عن المرمى.
ومع كثرة المحاولات، تمكن ميدلزبره من صيد شباك ضيفه اللندني بعد عرضية أرضية أرسلها جونز نحو هاكني، الذي قابل الكرة بلمسة يسارية، محرزا هدف تقدم فريقه.
وكثف تشيلسي محاولاته بعد الهدف، وكان كايسيدو الأقرب لإدراك التعادل بتسديدة صاروخية بعيدة المدى، لكن كرته مرت بجوار القائم.
وأهدر بالمر فرصة هدف محقق بعدما فشل الحارس جلوفر في الإمساك بكرة سهلة، لترتد أمام جناح البلوز، الذي قابلها بتسديدة أعلى العارضة بغرابة شديدة.
وعاد بالمر لإضاعة هدف جديد بعدما هيأ الكرة لنفسه داخل المنطقة قبل أن يسددها أرضية، ليبعدها حارس البورو ببراعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم ميدلزبر (1-0).
الدقائق الأولى من الشوط الثاني شهدت محاولة من ضربة رأسية، قابل بها مادويكي عرضية فيرنانديز، لكن حارس ميدلزبره كان لها بالمرصاد.
وأراد جالاجير تقديم المساندة الهجومية باختراق منطقة الجزاء، لاستقبال عرضية من الجهة اليمنى، مهيئا الكرة لنفسه قبل أن يحاول وضعها في أقصى الزاوية اليسرى، لكنها مرت بجوار القائم.
وتلقى البديل بروخا تمريرة على الجهة اليسرى، لينطلق بالكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يرسل عرضية أرضية، فشل سترلينج في تحويلها إلى الشباك.
وضغط تشيلسي بكل ما أوتي من قوة في الدقائق الأخيرة، أملا في إحراز التعادل، حتى كاد البديل جيلشريست أن يدرك المراد بضربة رأسية، لكن الكرة ارتطمت بأحد المدافعين واصطدمت بالشباك من الخارج.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN10012024000208011052ID1107704261

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث