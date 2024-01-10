Thursday, 11 January 2024 03:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العلاقمة: المزارع يعاني من انخفاض أسعار المحاصيل في الأسواق

1/10/2024 8:11:39 AM

(MENAFN- Amman Net) قال النائب محمد العلاقمة إن المزارع يعاني من انخفاض اسعار المحاصيل في الأسواق وهناك عدة اسباب لذلك، منها حجم العرض والطلب، وما تمر به المنطقة من أحداث منذ ١٠ سنوات كما وصفها، وتأثيرها على الأسواق والتصدير، وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج.
جاء ذلك خلال لقاء اليوم الثلاثاء، في برنامج "برلمان وأحزاب" الذي يبث على راديو البلد 92.5 FM، والحلقة التي ناقشت واقع القطاع الزراعي و البيئي في الأردن.
وفيما يتعلق بموضوع التهريب على الحدود الشمالية للأردن قال أن هناك مناقشات مع الجانب السوري، ويجب أن يتحمل الجانب السوري المسؤوليه عن ما يحدث من داخل الأراضي السورية، والأردن لن يكون ممر ولا مقر لمثل هذه الآفة.

MENAFN10012024000209011053ID1107704260

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث