العلاقمة: المزارع يعاني من انخفاض أسعار المحاصيل في الأسواق

(MENAFN
- Amman Net) قال النائب محمد العلاقمة إن المزارع يعاني من انخفاض اسعار المحاصيل في الأسواق وهناك عدة اسباب لذلك، منها حجم العرض والطلب، وما تمر به المنطقة من أحداث منذ ١٠ سنوات كما وصفها، وتأثيرها على الأسواق والتصدير، وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج.
جاء ذلك خلال لقاء اليوم الثلاثاء، في برنامج "برلمان وأحزاب" الذي يبث على راديو البلد 92.5 FM، والحلقة التي ناقشت واقع القطاع الزراعي و البيئي في الأردن.
وفيما يتعلق بموضوع التهريب على الحدود الشمالية للأردن قال أن هناك مناقشات مع الجانب السوري، ويجب أن يتحمل الجانب السوري المسؤوليه عن ما يحدث من داخل الأراضي السورية، والأردن لن يكون ممر ولا مقر لمثل هذه الآفة.
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