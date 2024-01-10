MENAFN - Amman Net)الملك عبدالله الثاني يعقد الأربعاء قمة ثلاثية في العقبة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس؛ لبحث التطورات في غزة والضفة الغربية.مجلس النواب يعقد الأربعاء جلسة تشريعية لمواصلة مناقشة مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019القبض على 7 مطلوبين على علاقة مع عصابات التهريب وتجار المخدرات بالقرب من المواقع الحدودية للمنطقة العسكرية الشرقية. وفق مصدر عسكرينحو 23 ألف طالب وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية، يتوجهون لتأدية امتحان "التوجيهي" الدورة التكميلية في يومه الثامنالبنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الأردني العام الحالي بنسبة 2.5%، وفق تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية.استشهاد 15 فلسطينيا على الأقل وإصابة آخرين، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لشقة في عمارة سكنية غرب رفح جنوبي قطاع غزة.تسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. ترقب لمخرجات القمة الثلاثية الأولى في العقبة خلال الحرب على غزة 01/10/2024 - 15:14 عمان ن

منذ دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تعقد في محافظة العقبة قمة ثلاثية تضم الملك عبدالله الثاني مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لمناقشة التطورات العسكرية الخطيرة في غزة.

تأتي هذه القمة بحسب البيان الرسمي لبحث العدوان الاسرائيلي على القطاع والمستجدات في الضفة الغربية، حيث تعكس جهود الأردن المستمرة في تنسيق المواقف العربية، للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية بدون انقطاع.

في 12 من شهر تشرين الاول، كانت الزيارة الاخيرة للرئيس الفلسطيني خلال فترة الحرب على غزة، حيث كانت هذه الزيارة جزءا من سلسلة من اللقاءات التي جمعته بالرئيس المصري أربع مرات، تعكس التعاون الوثيق بين الدول الثلاث في مواجهة التحديات الإقليمية.

ملف التهجير الأبرز

يؤكد المحلل السياسي الدكتور حسن الدعجة، أن القمة تأتي ضمن مواصلة الجهود الأردنية للتصدي للأوضاع في فلسطين المحتلة وقطاع غزة، متوقعا ان يركز الاهتمام خلال القمة على عدة ملفات من من أبرزها منع محاولات اسرائيل لتهجير الفلسطينيين.

هذا الموقف الأردني تكرر لأكثر من مرة منذ بدء الحرب الاسرائيلية على القطاع، حيث يعتبر التهجير " خطا احمر" ، ويصف الهجمات الاسرائيلية ضد غزة والضفة الغربية بمثابة "إعلان حرب" على المملكة، وفق ما أكده مسؤولون حكوميون.

كما جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التأكيد أنه "لا تهجير للفلسطينيين في قطاع غزة إلى مصر"، وأن موقف مصر "حاسم في رفض مخططات تهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو الضفة لمصر والأردن" كما شدد على أن التهجير "خطا أحمر" لم ولن نقبل أو نسمح به.

ومن الملفات المتوقع تباحثها خلال القمة بحسب الدعجة، وقف إطلاق النار الفوري، وإدخال المساعدات الانسانية الى قطاع غزة، بالاضافة الى تسهيل عملية تأمين واخراج الجرحى والمصابين من القطاع لتلقي العلاج اللازم.

وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في القطاع، يبلغ عدد الجرحى والمرضى الذين يحتاجون الى خدمات طبية عاجلة نحو 8 آلاف شخص، في وقت توقفت فيه الرعاية الصحية في بعض المستشفيات بشكل كامل، الى جانب عدم دخول المساعدات الانسانية الى القطاع سوى بنسب ضئيلة لا تكفي احتياجات 1% من سكان القطاع.

تخوفات من انتفاضة ثالثة

ما يجري في الضفة الغربية من تطورات خطيرة، لا يقل خطورة بما يحدث في قطاع غزة، حيث يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي، بقيادة الحكومة اليمينية المتطرفة، تكثيف أعمال التنكيل والقتل، مع زيادة عدد المعتقلين، وارتفاع معدلات البطالة بسبب وقف تدفق العمالة الفلسطينية الى داخل الاراضي المحتلة واستخدام اسرائيل للعمالة من شرق آسيا بدلا من العمالة الفلسطينية، مما يزيد من نسبة الفقر التي وصلت الى 50 % بسبب توقف أعمالهم اليومية.

يرى السياسيون أن كل هذا يشير إلى احتمالية حدوث انتفاضة ثالثة في الأيام القادمة، مما سيؤثر على الجبهات الأخرى، وهذا ما حذرت به القيادة العسكرية والأمنية للاحتلال الإسرائيلي من ذلك.

ويوضح الدعجة ان مؤشرات اتساع الصراع الفلسطيني العربي أصبحت واضحة ، أكثر من اي وقت مضى، مع دخول الجبهات في لبنان، والضفة الغربية والعمليات في باب المندب، بالاضافة الى استهداف القوات العسكرية في العراق وسوريا.

يشير إلى أن الأمن الوطني للفلسطينيين والأردنيين متقارب، معتقدا أن هذه القمة سترسل رسائل واضحة للقيادة الأمريكية وبلينكن، مشددة على أن مواقف الأردن ومصر وفلسطين ثابتة ولن تتغير، وأنه لن يكون هناك حلا فرديا لغزة بعد الحرب، بل من يقرر مستقبلهم هم الفلسطينيين فقط.

قمة عقب زيارة بلينكن

تأتي القمة عقب زيارة أجراها وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة؛ بهدف بحث تجنب اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، ضمن إطار جهود الأردن المستمرة في تنسيق المواقف العربية للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع.

على الرغم من زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى الاحتلال الاسرائيلي للمرة الخامسة منذ بداية الحرب على قطاع غزة، يرى خبراء سياسيون وعسكريون أن هذه الزيارة لا تحمل معنى وتراوح مكانها ولن تحقق النتائج المأمولة، نظرا لعدم توفر الضمانات الضرورية لنجاح أي محاولة لتسوية الصراع الإسرائيلي في القطاع.

ويصف المحلل السياسي بسام بدارين، زيارة بلينكن بالفاشلة، معتبرا أنها لا تحمل معنى فعالا ولن تؤدي إلى نتائج ملموسة.

ويرى بدارين أن المطلوب من الإدارة الأمريكية هو وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بينما كل ما يفعله بلينكن هو محاولة لانزال الحكومة اليمينية الاسرائيلية عن الشجرة التي علق فوقها، وإجبارها على تغيير موقفها، دون أن يتحقق ذلك.

ويشير بدارين إلى أن جهود بلينكن ستواجه مقاومة من جانب اليمين الإسرائيلي، وليس من الشعب الفلسطيني أو التوجه العربي المعتدل، فهو يأتي بدون ضمانات من إسرائيل، مما يجعل نجاح أي محاولة لتسوية الصراع في القطاع غير مؤكدة.

وفي ختام مباحثات بلينكن اعلن في تل أبيب ان الاتفاق مع إسرائيل على إرسال بعثة أممية إلى شمال غزة لتقييم الأوضاع بشأن عودة السكان، وقال إن واشنطن تريد أن تنتهي الحرب في أقرب وقت ممكن

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