خطاب الذبيحة في محكمة العدل الدولية بقلم: عيسى قراقع

MENAFN - Palestine News Network ) السيد رئيس محكمة العدل الدولية: أنا غزة الذبيحة الشهيدة، أشكر دولة جنوب افريقيا التي حملت جثتي لأكون شاهداً في الدعوة المرفوعة من قبلها على حكومة الاحتلال الصهيوني بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي ستعقد جلساتها يومي 11-12 كانون الثاني 2024، أقف أمام هيئة المحكمة لأدلي بمرافعتي الطويلة، وأتمنى أن تتحملوا حديث النار والحريق الذي يلتهم جسدي، آلاف الشهداء والجرحى والمعاقين والمفقودين والمعتقلين والجوعى لا يستطيعون الكلام، كلام الموت والدم والرصاص والغبار والجحيم والفناء والصدى.

شكراً لدولة جنوب افريقيا التي أخرجتني من القبر الهائل المفتوح لأقف أمام أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة بعد أكثر من ثلاثة شهور من الصمت والعجز والتفرج على القبح والبشاعة والانحطاط والفاجعة التي تطحن أبناء شعبي دماراً وهولاً وبراكيناً من البشر تزداد اشتعالاً تحت القصف والقنابل والهدم والقنص والتهجير والإعدامات، وتحوّل الزمان والمكان والطبيعة والمفاهيم والمستقبل إلى رماد، إنه العار التاريخي والإنساني عندما تصهر مبادئ العدالة وكرامة الإنسان في أفران الموت المصبوب فوق رؤوس الناس في غزة، تلتهم الجميع: الأرض والسماء والقوانين والحياة.



السيد رئيس محكمة العدل الدولية: هل كان على الموت المستمر في قطاع غزة أن يكون إبادياً ليشغل ضمير العالم؟ وأن لا تمر الجرائم دون احتجاج، فكم مرة على الفلسطيني أن يموت ليكون له صوت بعد الغياب؟ وكم مرة سنولد من تحت الركام حتى يستيقظ الموت الحي وتصدر لائحة اتهام ضد المجرمين، وتتحرك مواد ونصوص القانون الدولي بين أكوام اللحم البشري المحروق في مدن ومخيمات وحارات وأحياء غزة، هل رأيتمونا أخيراً قتلى ومبادين نبحث عن ضوء وقبر ومكان آمن وقطرة ماء؟ ربما تأخرتم كثيراً وأنتم تفتشون عن هدنة بين الحياة والموت، وتركضون بين الغارات والانفجارات والتحليل والتدقيق في صياغة النصوص وتجميع الأجساد الممزقة للتعرف على وجه الضحية والحقيقة المدفونة في الخراب.

أنا غزة الذبيحة الشهيدة المطاردة والمطرودة والملاحقة من الفاشية الصهيونية والأمريكية والتي تبحث عن حياتها وتبحث عن نجاتها بأيديها العارية، القتل أمامنا وتحتنا وفوقنا ومن كل الجهات، في المنازل وفي أماكن اللجوء وفي المستشفيات وفي المدارس وفي الكنائس وفي المساجد، وخلال محاولتنا العثور على الماء والغذاء، القتل في السجون والمعسكرات، والقتل بعد القتل في المقابر وهرس الجثث بالدبابات والجرافات، إنها حرب على الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والصحفيين والأطباء والمعلمين والأكاديميين والكتاب والفنانين ورجال الإسعاف، والأجنة والرضع والمصابين في انتظار الموت الذين يموتون ببطء، لا مكان للفرار تقتل وأنت تحمل الراية البيضاء، الناس صاروا كرات بشرية تتدحرج بين الشظايا والرصاص.

أنا غزة الذبيحة الشهيدة، أقف أمام محكمة العدل الدولية، قادم من المقابر الجماعية، ومن تحت المنازل المدمرة، أحمل صوت الضحايا والدمار والجثث المتحللة، الرعب والتهديد والخوف والأمراض المعدية، مجزرة تتلوها مجزرة، غزة التي تفيض بالدماء، محو الحياة الإنسانية والتاريخ والمستقبل الفلسطيني والذاكرة، وحوش صهيونية في كل مكان، منفلتون بلا حساب أو عقاب، كل شيء مدمر، يستمتعون ويحتفلون بارتكاب الإبادة الجماعية والانتقام، القتل في غزة لعبة وتسلية ومتعة، خطابات وتحريضات إبادية من كل المستويات الصهيونية وحلفائها، حولوا غزة إلى أرض بور لا يصلح للعيش، محو غزة من الوجود، مزيداً من إسقاط القنابل والعمليات العسكرية، مزيداً من الاعتقالات والإهانات والنهب والسرقات والمداهمة، الجميع يستحق القتل، يجب تحويل الجميع إلى غبار، وتنظيف غزة من سكانها، حولوا غزة إلى مسلخ، خطابات الكراهية والسادية والعنصرية، تدمير الشعب الفلسطيني، قصف بلا رحمة، نكبة تطغى على نكبة، لا يوجد أبرياء في غزة، هيروشيما القرن الواحد والعشرين، غوانتنامو واوشفيتس، الإخفاء القسري والتعذيب والاغتصاب. الرئيس الإسرائيلي يكتب بخط يده رسائل على القنابل التي ستلقى على غزة، الهمجيون الصهاينة هنا، الإرهاب المنظم، القدس لم تتمكن من الصلاة في عيد الميلاد هذه السنة، القدس والعدالة تصلب.



السيد رئيس محكمة العدل الدولية: أنا غزة الذبيحة والشهيدة، هناك من يسعى لتجريدكم من اختصاصكم في ملاحقة مجرمي الحرب، وهناك من يسعى لإبقائنا في المنافي والزنازين والهاوية، القرارات الدولية تتكرر مثلما تتكرر المذابح بحق شعبي منذ 76 عاماً، طوابير الموت تتسع وتتشابه، إنه فائض الموت الذي يجب أن يضع دولة المجرمين الصهاينة في قفص الاتهام، ولأني أعرف أنه ليس للمحكمة صلاحيات تنفيذية، ولكني أراهن على الشرعية الأخلاقية والقانونية للقرارات الصادرة عن المحكمة، أراهن أن يعود جسدي المحمول إلى بيته أو إلى قبره وإلى أحلامه غداً، فاستعادة الحق وإن تأخر قليلاً فإنه لن يتأخر أبداً.



السيد رئيس محكمة العدل الدولية: أنا غزة الذبيحة الشهيدة، لا زلت أعيش في رعب مطلق، بينما يستمر البرابرة الصهاينة في قصف غزة بلا هوادة وبلا قيود، الناس تعاني الموت والحصار والحرمان من كل شيء، لقد نفذت كل الكلمات، يموت طفل كل عشرة دقائق، غزة مقبرة للأطفال، إنه فشل قانوني وأخلاقي لكل مؤسسات المجتمع الدولي، لم تستطع أن توقف هذه الحرب الجهنمية، الظلام يعم العالم، وأنا في جلسة استماع في هذه المحكمة، أحتاج إلى من يسمعني، وأحتاج إلى قرار يعيدني إلى الحياة سيداً حراً كاملاً على أرضي، أريد أن أعود إلى غزة غير المشوهة والمحترقة، إلى عائلتي المتكاملة وليست المبادة، إلى هويتي ووطني وحقي في المقاومة وتقرير المصير والحرية والاستقلال، أريد أطفالي غير معاقين أو مصدومين أو ضائعين، وأتمنى أن لا تفشل مرة أخرى كل القرارات والتشريعات الدولية في إلقاء القبض على المجرمين ومحاسبتهم دولياً.



أيها القضاة:



دافعوا عن وطن الإنسان والسلام والعدل المفقود، حرروا الأرض من الطغاة، لقد مللنا اللغات والمعايير المزدوجة، الجريمة ضد الإنسانية واضحة، أنا هنا في قاعة المحكمة، ولكن روحي في القدس وجنين وغزة باقية.



السيد رئيس محكمة العدل الدولية: أنا غزة الذبيحة الشهيدة، شكراً لدولة جنوب افريقيا، وأختم كلمتي بما قاله المناضل الكبير نيلسون مانديلا: نحن نعلم جيداً بأن حريتنا لا تكتمل إلا بحرية الفلسطينيين.