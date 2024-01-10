خطر صحي هائل.. الحرب تُورّث الغزيين ما هو أبعد من الدمار

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- قال موقع Source الأمريكي، إن الحرب في غزة ستترك، بعد نهايتها، إرثًا يمتد إلى ما هو أبعد من دمار المباني والبنية التحتية، ليصل إلى المخاطر الصحية التي يسببها الركام والحطام المنتشر.

وأفاد التقرير أن حجم الدمار في غزة لم يسبق له مثيل، موضحًا أن 15 مليون طن من الأنقاض تغطي القطاع، وتشكل أضرارًا ومخاطر صحية كبيرة على المدى الطويل لسكان غزة.

وأضاف أن الهجمات المستمرة التي تشنها القوات الإسرائيلية لم تحصد أرواح الآلاف فحسب، بل ألحقت أضرارًا جسيمة بالهواء والماء والأرض في المنطقة.

ونقل الموقع عن ثورستن كالنيشكيس، الخبير في عمليات تنظيف الركام بعد الكوارث، قوله إن "التحدي الذي يواجهه قطاع غزة هائل، ويتجاوز أثر الحروب السابقة".

وأفاد الخبير أن سحق حوالي 40.000 مبنى أدى إلى ظهور غبار سام يحتوي على مزيج من المواد الخطيرة، بما في ذلك "الأسبستوس" الموجود في مخيم جباليا للاجئين.

وتُشكل الخرسانة المتطايرة والسيليكا وغيرها من المواد المنتشرة في الجو خطرًا صحيًا يهدد أهالي قطاع غزة.

وأشار الموقع إلى أن صور الأقمار الصناعية تكشف حدوث أضرار جسيمة في الأراضي الصالحة للزراعة في غزة وحرائق في البنية التحتية الحيوية، مثل محطات معالجة المياه.

وكانت الدراسات التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر قد ربطت التعرض لمثل هذه الغازات السامة بأمراض الجهاز التنفسي والسرطان، إلا أن الأبحاث المماثلة في مناطق الحروب مثل سوريا وأوكرانيا والعراق لا تزال غير متوفرة.

وأثار غياب الدراسات الشاملة مخاوف بين خبراء الصحة العامة الذين يؤكدون على الآثار المحتملة على المدنيين الذين يتعرضون بانتظام لمثل هذه الملوثات.

وأفاد التقرير أن استنشاق جزيئات صغيرة من مواد البناء المسحوقة، الشبيهة بخليط سام، يشكل مخاطر صحية شديدة، كما أن الطبيعة المكتظة بالسكان في غزة تؤدي إلى تفاقم هذه المخاطر، وفق ما أبرزه تقرير أصدرته منظمة السلام "باكس".

وأكد التقرير أنه غالبًا ما يتم التغاضي عن الجهود المبذولة للتنظيف والإعمار في مرحلة ما بعد الحروب، أو يتم معالجتها بشكل غير كافٍ بسبب الأولويات الملحة الأخرى.

ودعا التقرير لإجراء تقييمات بيئية صارمة ومراقبة صحية من قبل الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي في القطاع، وذلك لتقديم رؤى حاسمة حول المخاطر الصحية المحتملة وتوجيه مبادرات الصحة العامة في عملية إعادة تأهيل غزة.