الاحتلال يجرف دونمين جنوب شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- جرفت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، دونمين في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية للوكالة الرسمية، بأن الاحتلال جرف أرضا مساحتها دونمين، تعود للمواطن عمر إسماعيل عيسى.
يشار إلى أن منطقة خلايل اللوز تتعرض منذ فترة الى هجمة استعمارية تمثل بتجريف أراض والاعتداء على منازل المواطنين.
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