سلفيت: ضبط شاحنتي نفايات مهربة من المستعمرات

(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN- ضبطت سلطة جودة البيئة بالتعاون مع جهاز الضابطة الجمركية وشرطة السياحة والآثار في محافظة سلفيت، شاحنتين إحداهما محملة بنفايات صلبة مختلطة تحتوي على كميات من النفايات المنزلية وقطع إلكترونية وبلاستيكية، والأخرى محملة بالأتربة، تم تهريبهما من إحدى المستعمرات القريبة من المحافظة.
وأشارت في بيان صحفي صادر عنها، اليوم الأربعاء، إلى أنه تم إرجاع الشاحنتين إلى مصدرهما وفق الأصول.
ودعت سلطة جودة البيئة المواطنين إلى أهمية الإبلاغ عن أي عملية تهريب للنفايات لطواقمها في مختلف المحافظات، أو من خلال جهازي الضابطة الجمركية والشرطة البيئية.
MENAFN10012024000205011050ID1107704255
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.