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سلفيت: ضبط شاحنتي نفايات مهربة من المستعمرات

1/10/2024 8:11:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN- ضبطت سلطة جودة البيئة بالتعاون مع جهاز الضابطة الجمركية وشرطة السياحة والآثار في محافظة سلفيت، شاحنتين إحداهما محملة بنفايات صلبة مختلطة تحتوي على كميات من النفايات المنزلية وقطع إلكترونية وبلاستيكية، والأخرى محملة بالأتربة، تم تهريبهما من إحدى المستعمرات القريبة من المحافظة.

وأشارت في بيان صحفي صادر عنها، اليوم الأربعاء، إلى أنه تم إرجاع الشاحنتين إلى مصدرهما وفق الأصول.

ودعت سلطة جودة البيئة المواطنين إلى أهمية الإبلاغ عن أي عملية تهريب للنفايات لطواقمها في مختلف المحافظات، أو من خلال جهازي الضابطة الجمركية والشرطة البيئية.

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