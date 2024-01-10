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ليفربول يُعير مهاجمه فابيو كارفاليو إلى هال سيتي حتى نهاية الموسم

1/10/2024 8:00:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن فريق ليفربول الإنجليزي إعارة مهاجمه فابيو كارفاليو إلى فريق هال سيتي حتى نهاية الموسم.

وأمضى كارفاليو، البالغ من العمر 21 عاما، النصف الأول من الموسم على سبيل الإعارة في نادي آر بي لايبزيغ الألماني، لكنه عاد إلى ليفربول الأسبوع الماضي بعد معاناة في التأقلم مع الدوري الألماني.

قال ليام روزنيور، مدرب هال "لا أستطيع أن أعبر عن مدى سعادتي بانضمام كارفاليو".

وأضاف روزنيور لموقع هال على الإنترنت "الجميع يدرك قدرات فابيو وموهبته كلاعب شاب. من الناحية الفنية هو رائع. وهو قادر على المساعدة والتسجيل. إنه شجاع وسريع ومتوازن للغاية".

وأضاف "فابيو لديه القدرة على إحداث تأثير حقيقي على موسمنا ووصولنا إلى حيث نريد أن نكون في الدوري".

يحتل هال المركز السابع في دوري الدرجة الثانية، ويسعى للحصول على مكان في التصفيات المؤهلة للدوري الممتاز الموسم المقبل.

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