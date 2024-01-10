طقس الإمارات غداً صحو بوجه عام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح: شمالية شرقية – شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي: خفيف.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:13والمد الثاني عند الساعة 02:56

الجزر الأول عند الساعة 20:01والجزر الثاني عند الساعة 06:23

بحر عمان: خفيف.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:38 والمد الثاني عند الساعة 22:36

الجزر الأول عند الساعة 15:30 والجزر الثاني عند الساعة 04:26

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي س 16 90 45

دبي 26 16 90 50

الشارقة 26 11 90 45

عجمان 25 15 95 50

أم القيوين 24 11 95 60

رأس الخيمة 26 11 90 35

الفجيرة 26 17 85 55

العـين 26 13 90 30

ليوا 27 12 90 30

الرويس 24 13 90 45

السلع 23 16 90 45

دلـمـا 22 17 80 30

طنب الكبرى / الصغرى 23 18 70 35

أبو موسى 23 17 70 30

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