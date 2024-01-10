بحضور رئيس الدولة.. موانئ دبي العالمية توقع مذكرات تفاهم بـ3 مليارات دولار مع حكومة ولاية غوجارات الهندية

بحضور رئيس الدولة.. موانئ دبي العالمية توقع مذكرات تفاهم بـ3 مليارات دولار مع حكومة ولاية غوجارات الهندية
التاريخ
1/10/2024 8:00:12 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي؛ وضمن فعاليات قمة «غوجارات العالمية 2024»، وثعت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»،
عدة مذكرات تفاهم بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي مع حكومة ولاية غوجارات، تغطي تطوير موانئ ومحطات الحاويات ومناطق اقتصادية جديدة في الولاية الهندية.
MENAFN10012024000110011019ID1107704191
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.