بحضور رئيس الدولة.. موانئ دبي العالمية توقع مذكرات تفاهم بـ3 مليارات دولار مع حكومة ولاية غوجارات الهندية

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي؛ وضمن فعاليات قمة «غوجارات العالمية 2024»، وثعت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، عدة مذكرات تفاهم بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي مع حكومة ولاية غوجارات، تغطي تطوير موانئ ومحطات الحاويات ومناطق اقتصادية جديدة في الولاية الهندية.

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