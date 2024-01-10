الأميّة الرقمية في مجتمعاتنا العربيّة

MENAFN - Khaberni) يصادف الثامن من كانون ثاني من كل عام (اليوم العربي لمحو الأمية)، حيث أن الأمية في القرن الحادي والعشرين اختلفت كثيراً عن وصفها وتعريفها عمّا كانت في القرون الماضية.

فالأميّة لم تعد محصورة في عدم تمكن الإنسان من القراءة والكتابة، بل تعدّت ذلك إلى الفقر المعرفي والمهاري، بالتكنلوجيا وأدواتها.

أوجدت

التكنولوجيا طرقاً جديدة ومبتكرة للحصول على المعلومة، وامتلاك المهارة اللازمة للتعامل مع الحياة بطريقة ميسرة وسريعة.



وفي مقولة لمفوضة الاتحاد الأوروبي السابقة "نيلي كروس" : " إن لم تمتلك المهارات الرقمية لن تجد لك مكاناً في القرن الحادي والعشرين".

فالقرن الحادي والعشرين هو قرن الانفجار الرقمي، فقد أحدث الإنفجار التكنلوجي ثورة في عالم المعرفة، وتغييراً على مفاهيم كثيرة منها مفهوم الأميّة، لتتحول الأميّة من أميّة القراءة والكتابة، إلى الأميّة الرقمية.





ولم تقتصر مكافحة الأمية الرقمية على حدود المعرفة بالمصطلحات والمفاهيم، وإنما تعدّتها إلى إكتساب المهارات الرقميّة وتطويرها لتواكب التقدم الدائم في العالم الرقمي.

لا يوجد تعليم لا يستخدم أدوات التكنلوجيا الحديثة، ولا يتقبل ما أحدثته الثورة الصناعية الرابعة من رقمنة إبتكاريّة، وصلت حدّ الذكاء الصناعي الذي دخل في كل المجالات.

قال المفكر الأمريكي "ألفين توفلر": "إنّ الأميين في القرن الحادي والعشرين ليسوا أولئك الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة، بل هم

أولئك الذين لا يستطيعون التعلم ونقض ما تعلموه، ومعاودة التعلم من جديد".

العقول العربية التي تقود صناعة التطوّر التقني في العالم الأول هي ذاتها العقول التي تقف عاجزة عن الإبتكار في العالم الثالث، وذلك لاستدامة التعليم ولوجود قوانين وأنظمة ناظمة وبيئة حاضنة للابداع في الدول المتقدمة غير موجودة ولا متوفرة في الدول النامية.

بل إن الطالب قد يتفوق على معلمه في استخدام أدوات التكنلوجيا الحديثة ويوظفها سلباً في ظل جهل الأهل أحياناً وعدم تأهيل المعلم أو توفر بيئة تعليمية تواكب التطور وتمتلك الأدوات التقنية أحياناً أخرى.

نحن بحاجة إلى إعادة التعامل مع ملف محو الأمية بمستجدات الواقع المعاش رقميّاً، والتعامل مع أدواته، وقبل كل ذلك تهيأة البيئة التعليمية المناسبة، وتأهيل المعلمين ليمتلكوا الأدوات والمهارات للتعامل مع مستجدات الرقمنة والقدرة على نقل المعلومة والمهارة معاً لأن المعلومة وحدها لا تكفي من جهة، ولأن فاقد الشيء لا يعطيه من جهة أخرى.