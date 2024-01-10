عتالة ينقلون المخدرات إلى الأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - تواصل القوات المسلحة الأردنية عملياتها العسكرية ضد شبكات تهريب المخدرات على حدود المملكة الشمالية مع سوريا، حيث تواصل تلك المجموعات محاولة تهريب وإدخال المخدرات إلى الأراضي الأردنية انطلاقاً من ريف محافظتي درعا والسويداء السوريتين، رغم مقتل العشرات من أفرادها.

ممّ تتكون تلك الشبكات؟

في هذا السياق، أوضح الباحث المختص بالشأن السوري صلاح ملكاوي، أن شبكات التهريب تنطلق من بيئة عشائرية في أرياف محافظتي درعا والسويداء، وهو ما يبدو واضحاً من خلال الاطلاع على أسماء زعماء تلك الشبكات الذين قُتِلوا في غاراتٍ للجيش الأردني أو اعتقلوا خلال محاولاتهم إدخال المخدرات إلى الأردن.

وأضاف الباحث صلاح ملكاوي أن "عدد أولئك الذين يتزعّمون تلك الشبكات يقدر بين 200 ـ 300 شخص، وهؤلاء يتعاونون مع أشخاص آخرين في الميدان بينهم من يعمل على الترتيبات الأمنية، وآخرون هم من أبناء المنطقة، ويعرفون تضاريسها الجغرافية جيداً لاختيار منافذ التهريب على الحدود".

"العتالة"

كما أشار ملكاوي إلى أن "عمليات التهريب تبدأ من ريف محافظة درعا الشرقي وكذلك من ريف محافظة السويداء"، مشدداً على أن "أعداد متزعمي تلك الشبكات لا يزيد عن 300 شخص، لكن هؤلاء لديهم عناصر بالمئات، ومن المرجّح أن أعدادهم قد تصل إلى 3000 عنصر".

ووفق ملكاوي، يقوم هؤلاء العناصر بحمل أكياس المخدرات ويُطلق عليهم لقب "العتّالة"، فيما يقوم آخرون باستخدام مختلف أنواع الأسلحة عند الاشتباك مع حرس الحدود الأردني لإدخال تلك المخدرات إلى الأراضي الأردنية بقوة السلاح.

يستغلون الضباب

وفي الوقت الحالي، تحاول شبكات تهريب المخدرات الاستفادة من سوء الأحوال الجوية لنقل أكبر كمية من المخدرات إلى الطرف الآخر من الحدود، مستغلين الضباب الكثيف الذي يضرب المنطقة الجنوبية من سوريا خلال فصل الشتاء، وفق ما أفاد مصدر محلي من السويداء لـ"العربية.نت".

من جهته، أكد خبير أمني آخر أنه "لا يجب أن يترك الأردن وحيداً في مواجهة هذه التنظيمات، رغم أن الجيش الأردني يستطيع القيام بهذه المهمة التي تبدو طويلة ومعقّدة".

وقال عامر السبايلة الذي يدير مركز security languages إن "الجيش الأردني يحتاج إلى مساعدة من حلفائه وشركائه، لمواجهة شبكات التهريب لاسيما أن عمّان هي عضو أساسي في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش"، لافتاً إلى أنه "سيكون من المفيد أن تقدم الولايات المتحدة للجانب الأردني صور الأقمار الصناعية لملاحقة هذه الشبكات بشكلٍ أسرع".

مهمة صعبة

وتابع قائلا أن "القضاء على هذه الشبكات بشكل نهائي سيكون صعباً بسبب التداخل بين الجريمة والإرهاب وبين ميليشيات مدعومة من دول تحاول توفير جبهة ساخنة جديدة في المنطقة التي تقع على مثلث حدودي بين سوريا والأردن والعراق".

كما أوضح أن "شبكات التهريب تتمركز منذ سنوات في مناطق حدودية تتحرك فيها بسهولة وتتعامل بصورة فاعلة مع تضاريسها ومناخها وهو ما يعني أن الجيش الأردني يتعامل مع شبكات وميليشيات منظّمة تمتلك أسلحة ثقيلة وطائرات مسيرة، ولذلك يبدو القضاء عليها صعباً".

إلى ذلك، قال ريان معروف رئيس تحرير موقع السويداء 24 الإخباري، إن "الجيش الأردني شنّ 3 غارات جوية على شبكات تهريب المخدرات خلال شهرٍ واحد بسبب تصاعد وتيرة عمليات التهريب والأساليب الأكثر عدائية التي يتخذها المهربون ضد حرس الحدود الأردني".

وأضاف أن "عصابات التهريب في السابق كانت نادراً ما تستخدم سلاحها ضد الجيش الأردني عند إحباط عملياتها، لكن منذ أن غيّر الأخير قواعد الاشتباك، صعّدت العصابات من وتيرة عملياتها وتكتيكاتها".



