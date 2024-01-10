52 % من حوادث التحرش في إنجلترا كانت ضد أطفال

أظهرت بيانات الشرطة البريطانية أن أكثر من نصف حوادث التحرش للأطفال في إنجلترا وويلز خلال عام 2022 كان ضد أطفال أقل من 18 عاما.

وذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية أن تحليلا لبرنامج المعرفة والممارسة المتعلق بنقاط الضعف، الذي تم إجراؤه لتنسيق رد فعل جمعي للشرطة لحماية الفئات الأكثر ضعفا، خلص إلى أنه تم الإبلاغ عن 107 آلاف حالة تحرش، بارتفاع بنسبة 6ر7% مقارنة بعام 2021، وبواقع أربع مرات مقارنة بعشرة أعوام ماضية.

وأفاد التقرير بأن ثلث حالات التحرش وقعت من داخل الأسرة الواحدة، حيث تعود ما لا يقل عن 32% من الحالات التحرش للمحتوى الجنسي على شبكة الانترنت.

وكان السن الأكثر شيوعا الذي تعرض للتحرش ممن هم أقل من 18 عاما هو عمر 14 عاما.