أوسيمين لماموكا: أشعر بالعار.. ولا تنطق اسمي مرة أخرى

رد النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، بقوة على التصريحات الأخيرة لوكيل أعمال الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا، جناح وزميل أوسيمين بفريق الجنوب.

ماموكا جوجيلي وكيل أعمال كفارا، خرج بتصريحات أمس الثلاثاء، أكد فيها أن أوسيمين سيذهب إلى الدوري السعودي في الصيف المقبل، بالرغم من تجديد عقده في الأسابيع الأخيرة مع نابولي.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن أوسيمين لم يعجبه تصريحات وكيل كفارا، ليخرج برد قاس وقوي ضد ماموكا.

وكتب أوسيمين عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي ردا على تصريحات ماموكا: "عزيزي ماموكا جوجيلي، أنت قطعة من القرف، أشعر بالحرج والعار من الطريقة التي تفكر بها أيها الأحمق، لا تنطق اسمي على فمك".

يشار إلى أن أوسيمين يتواجد حاليا مع منتخب بلاده نيجيريا في كوت ديفوار استعدادا للمشاركة بمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق السبت المقبل.

ويمر نابولي بفترة عصيبة في ظل تراجع النتائج، آخرها الخسارة العريضة أمام تورينو، بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي.

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