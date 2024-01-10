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كنت أفعلها داخل باريس.. ناصر الخليفي يفتح النار على ميسي بسبب تصريحاته

1/10/2024 7:29:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

علق ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، على الانتقادات التي وجهها الأرجنتيني ليونيل ميسي، بشأن المعاملة التي كان يلقاها في النادي الفرنسي.

ورحل ميسي عن باريس سان جيرمان، الصيف الماضي، بعد موسمين قضاهما بألوان الفريق الباريسي، وقال الخليفي في تصريحات لشبكة "RMC Sport" الفرنسية: "لدي احترام كبير له، لكن إذا أراد شخص ما التحدث بشكل سيئ عن باريس سان جيرمان بعد رحيله، فهذا ليس جيدا".

وأضاف: "هذا ليس احتراما، ميسي ليس شخصا سيئا، ولكني لا أحب ذلك، سأقول إن الأمر ليس له فقط، بل للجميع، نحن نتحدث عندما نكون هناك، وليس عندما نرحل، هذا ليس أسلوبنا".

ويعتقد ميسي أن باريس سان جيرمان لم يقم بما يكفي للاحتفال بإنجازه بتحقيق كأس العالم، حيث قال في مقابلة سابقة: "لم يكن هذا ما كنت أتوقعه، لكنني قلت دائما إن الأشياء تحدث لسبب ما، أعتقد أن فترتي مع باريس لم تكن جيدة، لكنني أصبحت بطل العالم وأنا لاعب لباريس سان جيرمان، لذلك كل شيء يحصل لسبب ما".

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