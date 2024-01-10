السيسي يتوجه إلى العقبة لحضور قمة ثلاثية حول غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيتوجه اليوم الأربعاء إلى مدينة العقبة الأردنية لحضور القمة المصرية الأردنية الفلسطينية.

ووفقا للرئاسة المصرية تهدف القمة إلى التشاور بين الزعماء الثلاثة بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، والعمل على دفع وتكثيف الجهود الرامية لوقف التصعيد وإنقاذ أهالي غزة من المأساة الإنسانية الجارية.

وأوضحت أنه من المقرر أن يستعرض السيسي خلال القمة الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، إلى جانب عرض رؤية مصر لكيفية الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.



