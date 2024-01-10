النفط يتخلى عن مكاسبه وسط مخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار النفط، مع نهاية تداولات اليوم الأربعاء، لتتخلى عن مكاسبها السابقة، بعدما ساهمت المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط والناجمة عن الحرب في غزة، وإغلاق أحد حقول النفط الليبية الكبرى، في تهدئة مخاوف أخرى تتعلق بضعف النمو الاقتصادي.
وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي انخفاض مخزونات النفط الخام بأكثر من المتوقع في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم لكن زيادة المعروض من المنتجات المكررة عوض ذلك الانخفاض.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا، بما يعادل 0.3 % إلى 77.36 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا، أو 0.2% إلى 72.09 دولار للبرميل.
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