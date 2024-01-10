النفط يتخلى عن مكاسبه وسط مخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار النفط، مع نهاية تداولات اليوم الأربعاء، لتتخلى عن مكاسبها السابقة، بعدما ساهمت المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط والناجمة عن الحرب في غزة، وإغلاق أحد حقول النفط الليبية الكبرى، في تهدئة مخاوف أخرى تتعلق بضعف النمو الاقتصادي.



وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي انخفاض مخزونات النفط الخام بأكثر من المتوقع في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم لكن زيادة المعروض من المنتجات المكررة عوض ذلك الانخفاض.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا، بما يعادل 0.3 % إلى 77.36 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا، أو 0.2% إلى 72.09 دولار للبرميل.