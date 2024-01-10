المكاتب البريدية تباشر باستقبال بلاغات المحاكم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - باشرت المكاتب البريدية، باستقبال معاملات المواطنين المتعلقة بإيصال أو نشر بلاغات المحاكم الشرعية والنظامية.
وقالت شركة البريد في بيان اليوم الأربعاء، إن المكاتب البريدية تستقبل أيضا بلاغات إزالة الشيوع، إضافة إلى المكاتب الحالية لضباط الارتباط الموجودة في المحاكم، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل ودائرة قاضي القضاة، مشيرة إلى أن نشر البلاغات والمطلوب تبليغها للمواطنين من خلال الصحف المحلية اليومية المعتمدة من وزارة العدل يتم من خلال المكاتب البريدية في المحاكم، وبالتعاون مع الصحف ونقابة المحامين.
وأشارت إلى أن هذه الخدمة تهدف إلى إيجاد قنوات إضافية للتسهيل وتمكين المحامين لإيصال بلاغات المحاكم، ما يسهل إجراءات التقاضي في المحاكم باستخدام نظام حوسبة متطور.
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