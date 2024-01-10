المكاتب البريدية تباشر باستقبال بلاغات المحاكم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - باشرت المكاتب البريدية، باستقبال معاملات المواطنين المتعلقة بإيصال أو نشر بلاغات المحاكم الشرعية والنظامية.



وقالت شركة البريد في بيان اليوم الأربعاء، إن المكاتب البريدية تستقبل أيضا بلاغات إزالة الشيوع، إضافة إلى المكاتب الحالية لضباط الارتباط الموجودة في المحاكم، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل ودائرة قاضي القضاة، مشيرة إلى أن نشر البلاغات والمطلوب تبليغها للمواطنين من خلال الصحف المحلية اليومية المعتمدة من وزارة العدل يتم من خلال المكاتب البريدية في المحاكم، وبالتعاون مع الصحف ونقابة المحامين.



وأشارت إلى أن هذه الخدمة تهدف إلى إيجاد قنوات إضافية للتسهيل وتمكين المحامين لإيصال بلاغات المحاكم، ما يسهل إجراءات التقاضي في المحاكم باستخدام نظام حوسبة متطور.