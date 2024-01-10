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23357 شهيداً بعدوان الاحتلال على غزة منذ 7 أكتوبر

1/10/2024 7:17:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 23 ألفا و357 شهيدا، بالإضافة إلى 59 ألفا و410 مصابين.


وقالت الوزارة إن الاحتلال ارتكب 14 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 147 شهيدا و243 جريحا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويستمر عدوان جيش الاحتلال الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 96 على التوالي منذ بدء معكركة طوفان الأقصى في الـ 7 من اكتوبر الماضي مستهدفا منازل ومدارس ومستشفيات تؤوي مدنيين .


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