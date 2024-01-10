23357 شهيداً بعدوان الاحتلال على غزة منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 23 ألفا و357 شهيدا، بالإضافة إلى 59 ألفا و410 مصابين.
وقالت الوزارة إن الاحتلال ارتكب 14 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 147 شهيدا و243 جريحا خلال الساعات الـ24 الماضية.
ويستمر عدوان جيش الاحتلال الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 96 على التوالي منذ بدء معكركة طوفان الأقصى في الـ 7 من اكتوبر الماضي مستهدفا منازل ومدارس ومستشفيات تؤوي مدنيين .
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