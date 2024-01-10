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جراحة الأعصاب في ألمانيا: ما هي الأمراض وكيف يتم علاجها في المستشفيات الألمانية؟

1/10/2024 7:17:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جراحة الأعصاب هي مجال طبي معقد مخصص لتشخيص وعلاج أمراض الجهاز العصبي التي قد تتطلب تدخلاً جراحياً. يقوم جراحو الأعصاب بإجراء جراحات معقدة على الدماغ، والحبل الشوكي، والأعصاب الطرفية. نجاح العلاج يعتمد على خبرة الجراح، ومهاراته، بالإضافة إلى المعدات الحديثة مثل أنظمة الملاحة العصبية، وأنظمة التنظير الداخلي، والمجاهر الجراحية، وغيرها. كل هذا متوفر في المستشفيات الألمانية. إذا كنت ترغب في الخضوع للعلاج مع الحد الأدنى من خطر حدوث مضاعفات عصبية، فمن الأفضل زيارة أحد مراكز جراحة الأعصاب الألمانية. يمكنك معرفة تكلفة جراحة الأعصاب في ألماني على موقع Booking Health.
ما هي الأمراض التي يعالجها جراحو الأعصاب الألمان؟
يلجأ السائحون الطبيون إلى الجراحين الألمان لعلاج الأمراض المعقدة، والشديدة، والنادرة لجعل العلاج أكثر أماناً، وأكثر نجاحاً، وأقل رضحية. الحالات الأكثر شيوعاً التي يتم علاجها في الخارج تشمل ما يلي:
●أورام الدماغ والأعصاب الطرفية.
●الألم العصبي.
●إصابات الدماغ والعمود الفقري الرضحية.
●الفتق بين الفقرات، والتضيق، وغيرها من أمراض العمود الفقري ذات المظاهر العصبية.
●التكوينات الوعائية (تمدد الأوعية الدموية، تشوهات الأوعية الدموية) الموجودة في الجهاز العصبي المركزي.
●أمراض الدماغ الخُلقية، بما في ذلك عند الأطفال.
●خلل التوتر العضلي العنقي.
●تكهف النخاع.
قد تكون هناك حاجة أيضاً إلى رعاية جراحة الأعصاب لبعض الأمراض العصبية التي يتم علاجها عادةً بشكل محافظ. على سبيل المثال، يتم أحياناً إجراء جراحات وإجراءات طفيفة التوغل لعلاج داء باركنسون، والصرع، والتصلب الجانبي الضموري ALS، والتصلب المتعدد، والسكتة الدماغية، وأمراض أخرى.
لماذا من الأفضل الخضوع لجراحة الدماغ في ألمانيا؟
تستخدم المستشفيات الألمانية أحدث التقنيات في إجراء العمليات، مما يُزيد من كفاءتها، ويُقلل من معدلات الرضوض. على سبيل المثال:
●اجتثاث الأورام بالليزر الموجه بالرنين المغناطيسي
●جراحات التنظير الداخلي من خلال ثقوب يبلغ قطرها بضعة ملليمترات
●التحفيز العصبي العميق للدماغ بدلاً من الجراحة المفتوحة التقليدية مع حج القحف (الزرع طفيف التوغل لأقطاب كهربائية في الدماغ)
●التشخيص الفلوري أثناء إزالة الورم لتمييز أنسجة الورم عن الأنسجة السليمة
●إجراءات من داخل الأوعية الدموية Endovascular والجراحة الإشعاعية Radiosurgery، والتي تسمح للأطباء بتجنب الجراحة التقليدية، في كثير من الحالات
للاستفادة من جميع مزايا جراحة الأعصاب الحديثة، والخضوع لعلاج آمن، وطفيف التوغل، وموثوق، وإعادة تأهيل شاملة، يمكنك زيارة أحد المستشفيات في ألمانيا. يُرجى زيارة موقع bookinghealth لمعرفة الأسعار وتحديد موعد للعلاج. سيساعدك المتخصصون لدينا في اختيار مركز طبي وترتيب العلاج في ألمانيا. ستكون تكلفة الخدمات أقل من المعتاد بالنسبة لك بسبب عدم وجود معاملات إضافية للمرضى الأجانب.




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