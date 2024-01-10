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وزير التعليم العالي: لن تصدر تعليمات جديدة حول صندوق دعم الطالب

1/10/2024 7:17:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، إنه لن تصدر تعليمات جديدة حول صندوق دعم الطالب.


وأضاف محافظة، خلال مناقشة موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لعام 2024، أن النظام الجديد هو الذي صدر وسيتم مناقشته.

وكان قد طالب نواب بالعمل على إيجاد حل سريع لمشكلة الآلاف من الطلبة الذين تضرروا من التعليمات الجديدة لصندوق دعم الطالب الجامعي، موضحين أن أغلب الطلاب أصبحوا غير قادرين على إكمال دراستهم وعدم التسجيل على الفصل المقبل.





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