يديعوت أحرونوت عن البنك المركزي الإسرائيلي: لا يمكن تجنب زيادة الضرائب خلال الحرب

يديعوت أحرونوت عن البنك المركزي الإسرائيلي: لا يمكن تجنب زيادة الضرائب خلال الحرب
التاريخ
1/10/2024 7:17:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن رسالة وجهها محافظ البنك المركزي الإسرائيلي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يمكن تجنب زيادة الضرائب خلال الحرب.
وذكرت الرسالة أن هناك توقعات متفائلة جدا بتعافي الاقتصاد سريعا بعد الحرب.
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