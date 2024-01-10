العمل الدولية: عدد العاطلين عن العمل في العالم قد يزيد مليوني شخص في 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة العالمي إلى 5.2 % خلال 2024، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع البطالة في الاقتصادات المتقدمة.وقالت منظمة العمل الدولية في تقرير اليوم الأربعاء، إن عدد العاطلين عن العمل، قد يرتفع بمقدار مليوني شخص، مما يرفع معدل البطالة العالمي إلى 5.2 % في 2024.



وبينت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إنه بعد طفرة قصيرة في النمو مع تعافي البلدان من الوباء، عاد نمو إنتاجية العمل الإجمالية بسرعة إلى الوتيرة المنخفضة التي شهدها العقد الماضي، وأضافت "خلال فترات تباطؤ نمو الإنتاجية، غالبا ما يكون الدخل الحقيقي المتاح والأجور الحقيقية عرضة لصدمات الأسعار المفاجئة".

ورأى التقرير إنه من غير المتوقع تحقيق مكاسب تذكر في التوظيف بين الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى خلال العامين المقبلين، لكن مكاسب الوظائف في الدول ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى ستظل قوية.