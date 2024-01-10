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بيكيه يعلن عودته لكرة القدم

1/10/2024 7:17:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن النجم الإسباني السابق جيرارد بيكيه عن دخوله عالم التدريب في كرة القدم بعد إعلان اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في نوفمبر 2022 عقب مسيرة 14 عاما في صفوف الفريق الكتالوني.
وكان بيكيه أطلق مشروعه الخاص بإقامة دوري كرة قدم للهواة "كينغز ليغ" في إسبانيا تمكن من جلب بعض نجوم كرة القدم للمشاركة فيه بعد أشهر من اعتزاله.
وعبر حسابه الشخصي على منصة "X" أكد بيكيه عن عودته لكرة القدم ولكن هذه المرة من على مقاعد البدلاء وليس في الملعب.
وقال بيكيه في بيانه: "إنه عام جديد وبعد التفكير مليا قررت العودة إلى كرة القدم، أنا أفتقدها كثيرا، هذه المرة لن أعود كلاعب، بل كمدرب، سأشارك المزيد من التفاصيل في نهاية الأسبوع".
وكان من المقرر أن ينتهي عقد بيكيه في صيف 2024، إلا أنه قرر إنهاء الرحلة مبكرا وإعلان الاعتزال في نوفمبر الماضي.
وبدأ بيكيه البالغ 36 عاما مسيرته مع النادي الكتالوني في 2001 بقطاع الناشئين، قبل أن يتدرج بين فرق الشباب ويرحل لمانشستر يونايتد في 2004، ثم عاد مرة أخرى إلى البارشا في 2008.
وخاض بيكيه 666 مباراة مع الأندية، بواقع 615 مع برشلونة، و28 مع مانشستر يونايتد، و23 مع ريال سرقسطة قبل إعلان الاعتزال.
وتوج المدافع الإسباني السابق بـ38 بطولة في مسيرته مع الأندية والمنتخبات (3 ألقاب من دوري أبطال أوروبا، ومثلهم من كأس العالم للأندية، علاوة على 3 ألقاب أخرين من كأس السوبر الأوروبي، بالإضافة إلى 9 ألقاب من الدوري الإسباني و7 من كأس ملك إسبانيا و6 ألقاب من كأس السوبر الإسباني، مع برشلونة).

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