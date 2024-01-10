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توتنهام يضم الألماني فيرنر من لايبزيغ

1/10/2024 7:17:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي توتنهام خامس الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء تعاقده مع مهاجم لايبزيغ الألماني الدولي تيمو فيرنر حتى نهاية الموسم الحالي على سبيل الإعارة.
وقال النادي اللندني عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "يسعدنا جدا أن نعلن عن التعاقد مع تيمو فيرنر"، مضيفا "ينضم إلى النادي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء في الصيف (المقبل)".
وذكرت وسائل إعلام إنجليزية أن توتنهام سيتكفل براتب فيرنر حتى نهاية الموسم الحالي، ومن الممكن أن يتعاقد معه بشكل دائم في نهاية الإعارة مقابل مبلغ يقدر بنحو 17 مليون يورو.
وسيعود اللاعب البالغ من العمر 27 عاما إلى ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز وتحديدا إلى العاصمة لندن حيث لعب بألوان الجار تشيلسي في الفترة بين 2020 و2022، بحصيلة متباينة لكنه توج معه بلقب بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2021 على حساب مانشستر سيتي.
وفشل فيرنر في حجز مكان أساسي في صفوف لايبزيغ بعدما عاد إلى صفوفه، حيث فضل عليه المدرب ماركو روزه الثنائي الدنماركي يوسف بولسن والبلجيكي لويس أوبيندا.
ويأمل المهاجم الدولي الألماني الذي سجل 24 هدفا في 57 مباراة مع منتخب بلاده، في الحصول على وقت للعب في توتنهام مع طموح المشاركة في كأس أوروبا 2024 في ألمانيا، وهو رهان لشخص لم يلعب مع "دي مانشافت" منذ مارس 2023.
ويعاني توتنهام على الصعيد الهجومي بسبب غياب جيمس ماديسون بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها مطلع نوفمبر الماضي، ومشاركة القائد هيونغ مين سون مع منتخب بلاده كوريا الجنوبية في كأس آسيا في قطر.

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