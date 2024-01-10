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تصريح مفاجئ للخليفي بشأن مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

1/10/2024 7:17:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي أن "لديه اتفاقا مع كيليان مبابي" الذي ربطته تقارير إعلامية عدة بالرحيل عن ملعب "حديقة الأمراء" مع نهاية عقده في يونيو المقبل.
وقال الخليفي (50 عاما) الذي استحوذ على سان جيرمان عام 2011، في حديثٍ لإذاعة "أر أم سي" الفرنسية يوم الثلاثاء: "لا أخفي أنني أريد بقاء كيليان. أفضل لاعب في العالم هو كيليان، وأفضل ناد له، هو باريس".
وأضاف "لديه أفضل مقر تدريب في العالم (مقر سان جيرمان الجديد)، أفضل مدرب في العالم (الإسباني لويس إنريكي)".
وتابع "كل عام يلعب (مبابي) في دوري أبطال أوروبا، ونحن نصل على أقل تقدير إلى ثمن النهائي، أو ربع النهائي، أو حتى نصف النهائي أو النهائي، نحن هنا مع الأندية الكبيرة".
وكما ذكر مبابي الأربعاء الماضي بعد فوزه مع سان جيرمان بكأس الأبطال على حساب تولوز 2-0 على ملعب "بارك دي برانس"، شدد الخليفي على أن مبابي "لديه اتفاق (معه)"، لكنه أكد أن مسألة رحيله أو تمديد العقد "لا تتعلق بالمال".
وطالب الخليفي الذي يشغل أيضا منصب رئيس رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم، وسائل الإعلام التي تبث شائعات حول مستقبل مبابي "الهدوء"، مشيرا إلى أنه "لدينا الكثير من المباريات المهمة جدا. أطلب منكم أن تتركوا كيليان وشأنه، أتركوه وشأنه".
ووعد الخليفي ببقاء الثنائي المدرب إنريكي والمدير الرياضي البرتغالي لويس كامبوس في منصبيهما للمواسم المقبلة، قائلا "أنا راض جدا عن عملهما، إنهما يقومان بعمل رائع".

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