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فريق نافالني يدعو إلى التظاهر في الذكرى الثالثة لسجنه

1/10/2024 7:17:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت حركة المعارضة الروسية إلى تنظيم تظاهرات في مختلف أنحاء العالم، لإحياء الذكرى الثالثة لسجن المعارض البارز أليكسي نافالني، في 21 يناير (كانون الثاني).


وقال فريق نافالني إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحتجز واحدا من أشد منتقديه في مستعمرة سجون بالقطب الشمالي لإسكاته.


وكتب المعارض ليونيد فولكوف، الذي فر إلى الخارج، عبر ((تلغرام)) مساء أمس الثلاثاء ((لا تدعوا بوتين يفوز)).


ولا يجري التخطيط للتظاهر إلا في الخارج، لأن السلطات الروسية تقمع المعارضين.
يذكر أن نافالني محتجز في سجن ((الدب القطبي)) في منطقة يامال بسيبريا منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

الشرق الأوسط

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