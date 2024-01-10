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فلسطين تفرض التعادل على السعودية والدوسري يتعرض لطرد تاريخي

1/10/2024 7:17:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فرض المنتخب الفلسطيني التعادل السلبي على نظيره السعودي في مباراة أقيمت الثلاثاء على ملعب الوكرة القطري ضمن تحضيرات المنتخبين لكأس آسيا التي تنطلق الجمعة المقبل في قطر.
وساد الحذر الدفاعي أسلوب المنتخبين مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة من قبل لاعبي فلسطين.
وخاض المدير الفني الإيطالي لمنتخب السعودية روبرتو مانشيني المواجهة بالتشكيلة الأساسية للأخضر مع إجراء 7 تبديلات في الشوط الثاني.
وشهدت المباراة طرد النجم السعودي سالم الدوسري، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا في العام 2023، وذلك في الدقيقة 52 بعدما تدخل بعنف على أحد لاعبي "الفدائي".
ويعتبر هذا الطرد هو الأول لسالم الدوسري البالغ من العمر 32 سنة، في تاريخ مشاركاته مع منتخب السعودية، والتي بدأت في فبراير من عام 2012 وامتدت لـ66 مباراة دولية.
جدير بالذكر أن الأخضر السعودي، سيختتم مبارياته الودية استعدادا لكأس آسيا، مساء غد الأربعاء عندما يواجه منتخب هونغ كونغ.
وتقام نهائيات كأس آسيا في قطر بداية من 12 يناير الحالي إلى 10 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

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