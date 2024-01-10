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فيديو- القسام تبث مشاهد جديدة لاشتباكها مع جيش الاحتلال في غزة

1/10/2024 7:17:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بثت كتائب القسام مشاهد من التحام مقاتليها مع جنود وآليات الاحتلال الاسرائيلي في محاور مدينة غزة ضمن معركة طوفان الأقصى .

وكانت القسام قد اعلنت امس انها تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تدمير 42 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا والاجهاز على 22 جنديًا صهيونيًا من نقطة الصفر إضافة إلى إيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 52 مهمة عسكرية مختلفة .

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