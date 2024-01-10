روسيا تبدأ الإنتاج المتسلسل لقنابل «دريل» الانزلاقية هذا العام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وكالة ((تاس)) الروسية للأنباء عن ممثل شركة ((روستيخ)) الحكومية للدفاع قوله في تصريحات نشرت اليوم الأربعاء إن روسيا تعتزم بدء الإنتاج المتسلسل لقنبلة انزلاقية جديدة خاصة بها من طراز ((دريل)) هذا العام.



وأفادت ((تاس)) بأن هذه القنابل قادرة على التحليق بشكل ذاتي باستخدام مسار طيران منزلق على هدف على مسافة أكبر ثم تنفتح فوقه في اللحظة المناسبة.

ونقلت عن ممثل ((روستيخ)) الذي لم تكشف اسمه قوله ((اجتاز المنتج كل أنواع الاختبارات حتى الآن. من المقرر إنتاج الدفعة الأولى من قنابل دريل الجوية عام 2024)).



وقالت ((تاس)) إن قنبلة ((دريل)) مصممة لتدمير المركبات المدرعة ومحطات الرادار الأرضية ومراكز التحكم في محطات الطاقة وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات. ويقول محللون عسكريون إنها مقاومة أيضا للتشويش والكشف بالرادار مما يجعل تدميرها صعبا.



وتقول مصادر روسية وغربية إن ((دريل)) نوع من القنابل العنقودية.

وتحظر أكثر من 100 دولة الذخائر العنقودية التي عادة ما تطلق أعدادا كبيرة من القنابل الصغيرة التي يمكن أن تقتل بشكل عشوائي على مساحة واسعة.

والقنابل التي لا تنفجر قد تشكل خطرا على مدى عقود.



وقالت أوكرانيا، التي تلقت ذخائر عنقودية من الولايات المتحدة لكنها تعهدت بعدم استخدامها إلا في طرد تجمعات جنود العدو، إن روسيا تنشر بالفعل قنابلها داخل البلاد واصفة إياها بأنها ((تهديد كبير للغاية)).



وذكرت ((تاس)) أن العنصر المدمر في قنبلة ((دريل)) إذا لم يعمل على هدف معين، فسيدمر نفسه ذاتيا بعد فترة معينة و((لن يشكل خطرا على السكان بعد وقف الأعمال العدائية))، وفق ما أوردته وكالة ((رويترز)) للأنباء.

الشرق الأوسط