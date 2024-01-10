السيسي يدعو رئيس الصومال لزيارة مصر بعد أزمة صومالاند

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوة للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لزيارة مصر، نقلها وفد رفيع المستوى من الحكومة المصرية زار مقديشو.
وأكدت وكالة الأنباء الصومالية أن الرئيس حسن شيخ محمود، سيزور مصر خلال الأيام المقبلة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الأطماع الإثيوبية على الأراضي الصومالية.
كما أكدت أن مصر تعد من الدول البارزة التي رفضت بشدة الأطماع الإثيوبية والتأكيد على حماية وحدة وسيادة الصومال على كامل أراضيها.
وأوضحت الوكالة أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من نظيره المصري عبدالفتاح السيسي لزيارة مصر، مشيرة إلى أن الدعوة سلمها الوفد المصري الذي زار الصومال مؤخرا، حيث أعرب الرئيس الصومالي عن شكره وتقديره للحكومة المصرية على دعمها الكامل للصومال.
وكانت قد أكدت جمهورية مصر العربية، على لسان وزارة الخارجية، ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها.
RT
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