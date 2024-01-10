السيسي يدعو رئيس الصومال لزيارة مصر بعد أزمة صومالاند

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوة للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لزيارة مصر، نقلها وفد رفيع المستوى من الحكومة المصرية زار مقديشو.وأكدت وكالة الأنباء الصومالية أن الرئيس حسن شيخ محمود، سيزور مصر خلال الأيام المقبلة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الأطماع الإثيوبية على الأراضي الصومالية.



كما أكدت أن مصر تعد من الدول البارزة التي رفضت بشدة الأطماع الإثيوبية والتأكيد على حماية وحدة وسيادة الصومال على كامل أراضيها.



وأوضحت الوكالة أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من نظيره المصري عبدالفتاح السيسي لزيارة مصر، مشيرة إلى أن الدعوة سلمها الوفد المصري الذي زار الصومال مؤخرا، حيث أعرب الرئيس الصومالي عن شكره وتقديره للحكومة المصرية على دعمها الكامل للصومال.



وكانت قد أكدت جمهورية مصر العربية، على لسان وزارة الخارجية، ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها.

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