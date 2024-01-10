كيف نفذ الحوثيون الهجوم الأكبر أمس في البحر الأحمر؟

MENAFN - Al Wakeel News)شنت جماعة "أنصار الله" اليمنية مساء يوم أمس الثلاثاء هجوما في البحر الأحمر اعترفت الولايات المتحدة وبريطانيا بأنه كان الأكبر من نوعه، حيث استخدم فيه الحوثيون المسيرات والصواريخ البالستية.



وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأمريكية والبريطانية أسقطت 18 طائرة مسيرة مفخخة من طراز OWA، وصاروخين كروز مضادين للسفن، وصاروخ باليستي واحد مضاد للسفن، من خلال جهد مشترك لطائرات F/A-18 من يو إس إس دوايت دي أيزنهاور (CVN 69)، ويو إس إس جرافلي (DDG 107)، ويو إس إس لابون (DDG 58)، يو إس إس مايسون (DDG 87)، والمملكة المتحدة HMS Diamond (D34).



وأكد أن الهجوم هو الـ26 للحوثيين على ممرات الشحن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر.



وقال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، إن الهجوم هو "الأكبر" على الإطلاق منذ بدء الحوثيين عملية استهداف السفن ذو العلاقة بإسرائيل، وأضاف عبر منصة "إكس" أن القوات الأمريكية والبريطانية "تصدت لأكبر هجوم حتى الآن من الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر".



من جهته، قال عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، للبريطانيين : "مدمرتكم صنعت قبل التطور التكنولوجي الذي بات يعزز سلاح الترسانة الحديثة للقوات المسلحة اليمنية



مضيفا في منشور على "إكس": "عندما صنعت المدمرة كان أبناء الشعب اليمني في ذلك الوقت يملكون بنادق الموزر الذي لايتسع مخزنه إلا لطلقة فقط وليس أتوماتيك والبريطانيين بهذه القوة يحتلون أجزاء من اليمن".

وفي 3 يناير، أصدرت 14 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بيانا مشتركا جاء فيه أن "الحوثيين سيتحملون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح أو الاقتصاد العالمي أو التدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة".



ويصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء على مشروع قرار أمريكي يدين هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر، ويطالبهم بوقف الهجمات وتحرير ناقلة "غالاكسي ليدر"، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، والتي استولوا عليها في 19 نوفمبر الماضي، وتم اقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامنا مع الفصائل الفلسطينية في مواجهة العمليات العسكرية لإسرائيل في غزة.



ومنذ مطلع ديسمبر الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 11 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المسيرة، على خلفية قرار الحوثيين منع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحر الأحمر، ردا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

