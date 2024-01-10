تقنية جديدة واعدة للكشف المبكر عن مرض باركنسون

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ربما بات الكشف المبكر عن مرض باركنسون، بفضل الأبحاث التي أجراها معهد ويس للهندسة المستوحاة بيولوجياً بجامعة هارفارد ومستشفى بريغهام.كشفت الأبحاث عن منصة فحص جزيئية قادرة على تحديد وقياس ألياف“ألفا سينوكلين” الخطيرة المسؤولة عن مرض باركنسون وغيره من أمراض التنكس العصبي ذات الصلة.



طور الباحثون أداة فحص جزيئية، تعمل عن طريق فصل الألياف الفردية إلى حجرات دقيقة مصممة هندسياً، مما يسمح لها بالنمو بشكل يمكن من خلاله اكتشافها بسهولة. ويمكن لهذه التقنية أن تحول ألياف“ألفا سينوكلين”، إلى علامة حيوية مهمة للتعرف المبكر على الأمراض التنكسية العصبية.

وعلى الرغم من أن العلماء يركزون في الوقت الحالي على دراسة عينات من أنسجة المخ، إلا أنهم يأملون في أن يصبحوا قادرين على العثور على ألياف“ألفا سينوكلين” في الدم والسوائل البيولوجية الأخرى، لكي يكون الكشف المبكر عن المرض أكثر سهولة.

وقد أثبت الاختبار الذي أجراه العلماء، فعالية الأداة في العثور على ألياف“ألفا سينوكلين”، وقياس كمياتها، مما يفتح الباب أمام إيجاد طرق علاج جديدة للأمراض التنكسية العصبية.

وعلى الرغم من أن النتائج الأولية مشجعة، إلا أن الباحثين يدركون أن هناك حاجة إلى المزيد من العمل، ويقومون حالياً بتحسين أداء الأداة، لتحقيق نتائج أكثر دقة.

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