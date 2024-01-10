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ملتقى البرلمانات يلتقي اتحاد المرأة الأردنية

1/10/2024 6:11:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات أسماء الرواحنة على أن المرأة الأردنية ساهمت بتغيير النظرة حولها من خلال النجاحات التي حققتها أثناء توليها العديد من المناصب الرسمية.
وأشارت خلال لقاء الملتقى اليوم الأربعاء، برئيسة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي وعدد من أعضائه، حضرت جانبا منه مساعد رئيس مجلس النواب الدكتورة فايزة عضيبات، الى دور الاتحاد بتمكين المرأة وتذليل التحديات التي تواجهها.
ودعت الرواحنة، إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها في الحياة السياسية عبر المشاركة بالانتخابات والأحزاب لإيصال صوتها للمعنيين.
من جهتهم دعا النواب: هادية السرحان، فليحة الخضير، آمال الشقران، الى تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مشاركتها بالأحزاب والترشح والانتخاب.
من جهتهم قال رئيس وأعضاء الاتحاد، ان المرأة ناضلت لتحصيل حقوقها في العديد من التشريعات فضلا عن مساواتها بالرجل فيما يتعلق بالحقوق والواجبات وزيادة وعي المرأة.
ولفتن الى ان الاتحاد، قاطع التمويل القادم من الدول التي تمول جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وعرضن تجربة برلمان الطفل الذي يهدف لتعليم الأطفال الديمقراطية بالفعل والمساواة بالحقوق بما فيها حقوق ذوي الاعاقات.
واشرن إلى أبرز أهداف الاتحاد، كتعزيز مكانة المرأة ودورها في المجتمع وتمكينها من ممارسة حقوقها بصفتها مواطنة وعاملة وربة بيت؛ انطلاقا من مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص والمشاركة واحترام كرامة الانسان وحقوقه، والسعي لدمج المرأة في تنمية المجتمع المحلي وتحسين مكانتها الاجتماعية وتمكينها من استثمار طاقاتها الإبداعية والإنتاجية على نحو أفضل.




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