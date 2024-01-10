توقف عمل تلفريك عجلون يومي الخميس والجمعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اكدت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، عدم توافر إمكانية تشغيل تلفريك عجلون خلال يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الحالي بسبب المنخفض الجوي وما يتخلله من شدة الرياح المتوقعة.



وقال مدير ترويج الاستثمار والإعلام والاتصال في المجموعة أمجد الوديان اليوم الأربعاء، إن المجموعة قررت مع شركة النقليات السياحية الأردنية تأجيل موعد البدء بانطلاق الرحلات المشتركة إلى التلفريك إلى يوم الجمعة 19 كانون الأول.



ودعت المجموعة، جميع الزوار من المواطنين والمقيمين الى ضرورة الاتصال على الخط الساخن للتلفريك قبل الانطلاق للزيارة على الرقم 0782111265.